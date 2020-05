FASE 2: REGIONI IN PRESSING, CONTE VEDE 'ANTICIPO APERTURE'

Pubblicazione: 07 maggio 2020 alle ore 09:04

ROMA - Regioni in pressing per la ripartenza.

Oggi videoconferenza dei governatori. "Chiederemo che i singoli enti possano presentare piani di riapertura", afferma Toti.

Giuseppe Conte conferma di voler valutare se anticipare "aperture ulteriori" dei negozi. Record per diminuzione di malati in Italia, -7mila. Ma in Lombardia tornano a salire i decessi, +222.