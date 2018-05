ELEZIONI TERAMO: MARTINO (FI), ''GRANDE LAVORO LEGA PER UNITÀ SU MORRA''

Pubblicazione: 04 maggio 2018 alle ore 21:15

L’AQUILA - “Forza Italia riconosce alla Lega la grande capacità di mediazione e il grande lavoro per l’unità del centrodestra, qualità che mostrano una beneaugurante maturità di governo e un forte senso di responsabilità come forza di governo”.

Così il deputato abruzzese di Forza Italia Antonio Martino, eletto nel collegio dell’Aquila, sull’intesa del centrodestra che ha portato alla candidatura unitaria a sindaco di Teramo dell’ex assessore regionale Giandomenico Morra. La scelta è stata ufficializzata oggi nel corso di una conferenza stampa alla quale ha partecipato tra gli altri anche il deputato azzurro che è anche segretario organizzativo regionale del partito.

“Per il positivo e costruttivo atteggiamento della Lega un ringraziamento particolare va al leader in Abruzzo Giuseppe Bellachioma che ha ben recepito il comportamento che in campo nazionale sta assumendo Salvini, come leader del centrodestra - continua Martino - Lo stesso metodo lo dovremo usare per la Regione. Sono sicuro che l’esperienza di Teramo possa insegnare molto e guidarci anche in vista delle prossime regionali quando, a mio avviso, servirà trovare una unità di intenti intorno ad un progetto che possa rilanciare la nostra regione liberandola dall’incubo dell’amministrazione di Luciano D’Alfonso, i cui danni purtroppo li verificheremo anche in prospettiva”.