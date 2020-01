''CUORE, CORNA E CONFETTURE'': DONNE E TRADIMENTI NEL BLOG DELLA GIORNALISTA MAGDA TIRABASSI

Pubblicazione: 24 gennaio 2020 alle ore 17:12

L'AQUILA - Sarà on line dal 15 febbraio 2020, “Cuore, Corna e Confetture” progetto ideato e realizzato dalla giornalista abruzzese Magda Tirabassi, dedicato interamente alla “forza delle donne”.

"L'idea è nata in uno dei tanti viaggi in auto, tra una camminata in montagna e un corso di aggiornamento professionale", commenta Tirabassi, "da quando l’avevo conosciuta, poche settimane prima, mi continuava a rimbombare nelle orecchie la voce di Alessandra, una donna straordinaria che si è ritrovata a combattere la dura battaglia contro il tradimento che all’improvviso il suo compagno le aveva messo sotto gli occhi. Di quella donna mi ha colpito subito la travolgente forza e la voglia di rinascita e di riscatto, nonostante fosse in maniera evidente segnata da un grande dolore. La sua è la storia di un tormento, dell’angoscia che però poi si è trasformata in un successo. La storia di Alessandra è quella che dà il nome al sito che sarà presentato alla stampa il 15 febbraio".

"In www.cuorecornaconfetture.it, che al momento avrà la struttura snella tipica del Blog, ma che potrebbe ospitare a breve un’area di e-commerce, racconterò ogni settimana la storia di una donna e delle sue 'corna'. Abbiamo preferito la parola 'corna' a 'tradimento' proprio come provocazione nei confronti di un argomento che spesso viene affrontato in maniera semplicemente bigotta. Tanto che molte donne che si ritrovano a fare i conti con il tradimento spesso scelgono di emarginarsi dalla società, si sentono vittime del giudizio e delle chiacchiere delle persone e a volte riescono a risollevarsi solo dopo tanto tempo. Il sito sarà un vero e proprio 'sdoganamento del pregiudizio sulle corna'. E visto che non sono solo le donne a venire tradite - sottolinea l’autrice - racconteremo anche le emozioni, le passioni e i sentimenti delle donne che le corna le mettono".

Il progetto, oltre a coinvolgere giovani che indosseranno le vesti di emergenti scrittrici, si avvale della collaborazione di professioniste del mondo legale e di quello psicologico. Inoltre, l’iniziativa è stata già sposata da alcuni imprenditori che faranno conoscere le loro attività tramite il portale, offrendo alle lettrici consigli e convenzioni con i propri negozi e locali.

La presentazione alla stampa, coordinata dalla giornalista di Marsicalive Giulia Antenucci, si terrà sabato 15 febbraio, alle 21, all’Hotel Ristorante Le Gole di Celano, provincia dell’Aquila, in Abruzzo.

Oltre all'autrice del progetto, interverranno le collaboratrici che hanno lavorato alla realizzazione del portale Simona Di Berardino, Manuela Angelucci, Ludovica Salera, Margherita De Rosa, Marianna Vicaretti, le professioniste che daranno il loro contributo nell’area legale Federica Federici, Serena Pisotta e in quella psicologica: Federica Fierro, Jessica Di Paolo, Elisabetta Perilli e Michela Bianconi.

Saranno presenti con delle confetture “peccaminose”, Alessandra Colle e Alessia Paladini imprenditrici delle “Conserve del Borgo”.

Gli attori Alessandro Martorelli e Antonio Pellegrini leggeranno alcuni brani tratti dalle storie delle donne.

A seguire le protagoniste di Cuore, Corna e Confetture incontreranno gli ospiti per degustare le creazioni della chef Anastasia Paris e dell’artista Sara Paris. La serata sarà allietata dalla musica di Emilia di Pasquale e la voce di Donatella del Corvo.

"Ringrazio tutte le persone che hanno sostenuto questa mia idea sin da subito, fornendomi gratuitamente il loro supporto professionale, Anastasia e Sara Paris che stanno curando nei minimi dettagli l’evento di presentazione e Francesca Giannini, Valentina Alessandro e Sonia Ferrari, protagoniste di molte delle immagini del sito", conclude la giornalista.