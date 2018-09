''COSI' MUORE UN QUOTIDIANO'', CHIUDE I BATTENTI PRIMADANOI, STORICO GIORNALE ABRUZZESE

Pubblicazione: 26 settembre 2018 alle ore 10:46

PESCARA - Dopo 13 anni, chiude oggi il primo quotidiano on line nato in Abruzzo, PrimaDaNoi.it, che da oggi cessa la sua attività.

A comunicarlo sulla home page del giornale è il direttore Alessandro Bianciardi che, nell'editoriale di questa mattina, intitolato "Così muore un quotidiano", spiega che "quando le candeline diventano un cero si spegne. È l'annuncio che non avremmo mai voluto dare e che da anni abbiamo cercato di allontanare il più possibile, fino a quando resistere non è stato più sufficiente. Così siamo costretti a fermarci: da oggi non troverete più notizie aggiornate qui".

"Il 26 settembre 2005 - ricorda Bianciardi - nasceva il primo quotidiano on line per la regione Abruzzo in un momento in cui la tecnologia era ancora una speranza da queste parti, appena prima dei grandi scandali e in un momento di forti cambiamenti. Il 26 settembre 2018, 13 anni esatti dopo, dobbiamo fermarci perchè non possiamo più garantire la sostenibilità del quotidiano e lo facciamo prima di contrarre debiti che non potremo onorare".

"PrimaDaNoi.it muore - aggiunge - per l'isolamento nel quale è stato relegato solo perchè siamo stati cattivi con i potenti e qualche difficoltà (piccolissima) in questi lunghi anni gliela abbiamo pure creata. PrimaDaNoi.it muore perchè in questa terra, oggi, la verità, l'informazione, il giornalismo d'inchiesta non sono ritenuti ancora beni vitali dal cittadino comune".