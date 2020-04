CORONAVIRUS, CHIAVAROLI: ''100 TUTE AGLI OPERATORI DELLA ASL DI TERAMO''

Pubblicazione: 04 aprile 2020 alle ore 13:36

TERAMO - "Dopo l'assenso incondizionato da parte del vice presidente della Giunta regionale d’Abruzzo Emanuele Imprudente, l'Arta Abruzzo ha donato alla Asl di Teramo 100 tute di tipo Tyvek di diverse taglie, attualmente non utilizzate dall'Agenzia in considerazione delle attività ridotte a causa dell’emergenza".

A comunicarlo è Francesco Chiavaroli, direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente che specifica come "siamo tutti pianamente consapevoli della situazione di emergenza nazionale scaturita dalla pandemia da Covid-19 e della rilevanza primaria del lavoro svolto dalla dirigenza della Asl di Teramo e dagli Operatori Sanitari. Infatti in una specifica missiva inviata al Direttore generale Maurizio Di Giosia ho concordato ed approvato, attraverso il dott. R. Micheli in servizio presso il Distretto Provinciale Arta di Teramo, le modalità operative per la consegna delle tute disponibili già avvenuta vista l'urgente esigenza".

"Siamo tutti a conoscenza delle immense difficoltà presenti oggi all'interno dei presidi sanitari abruzzesi ma anche consapevoli degli ottimi risultati a favore dell’intera cittadinanza, estenuata dalla situazione di emergenza in atto. Pertanto - conclude il direttore Chiavaroli - sia i lavoratori dell'Arta sia tutta la Regione Abruzzo, come rappresentatomi dallo stesso assessore regionale all'Ambiente vice presidente Emanuele Imprudente, faremo tutti la propria parte per portare avanti il lavoro con interventi urgenti soprattutto nei confronti delle Asl e dei loro operatori".