COMUNALI: MATTEO SALVINI TORNA IN ABRUZZO A SOSTEGNO DI DE MARTINIS

Pubblicazione: 01 maggio 2019 alle ore 11:22

MONTESILVANO - Matteo Salvini torna in Abruzzo.

Il leader della Lega e vice premier, come riporta IlPescara, sarà a Montesilvano (Pescara) in occasione della campagna elettorale per le comunali.

Ad annunciarlo è stato candidato sindaco per il centrodestra, Ottavio De Martinis.

Il programma della visita sarebbe in via di definizione, ma è certo che il ministro dell'Interno arriverà in città il 9 maggio, molto probabilmente nel tardo pomeriggio dal momento che per tutta la giornata farà un tour nelle Marche.