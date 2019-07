''CAMBIAMO TUTTO'': SABATO ASSEMBLEA REGIONALE PARTITO DEMOCRATICO

Pubblicazione: 17 luglio 2019 alle ore 18:17

PESCARA - “Cambiamo tutto – una generazione per l’Abruzzo e l’Italia” è il titolo dell’Assemblea regionale del Partito Democratico che L’evento si terrà sabato 20 luglio a Pescara, al Centro Polivalente Britti, in Via Cesano, dalle 9.30 alle 18.

Sabato a Pescara L’Assemblea si insedierà dopo il Congresso regionale, e proclamerà il nuovo segretario, Michele Fina. L’evento darà il segno del nuovo corso: il segretario Fina lo considera “l’apertura del nostro percorso, all’insegna dell’ascolto, del confronto, dell’umiltà. Dobbiamo costruire un’alleanza per la difesa e la promozione della Costituzione”.

Nel corso della mattinata, dopo la proclamazione e l’introduzione del segretario, interverranno i rappresentanti dei corpi intermedi abruzzesi: sindacati, associazioni di categoria, associazioni culturali, ecologiste e sociali. A questi il nuovo Partito Democratico abruzzese rivolgerà un appello sulle basi già delineate da Fina, ovvero, spiega lui stesso, “la difesa della Costituzione in una fase storica in cui si c’è chi prova a metterla la discussione. Ma il miglior modo di difenderla dovrà essere quello di attuarla in tutti i suoi fondamentali principi e diritti ancora disattesi”.



Dalle 10.30 alle 13 interverranno, tra gli altri, Cgil, Cisl, Uil, Cna, Confesercenti, Legacoop, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Confcommercio, Legambiente, Wwf, Confindustria, Italia Nostra, Archeoclub, Libera, Anpi, Arci. Sono invitati anche i segretari dei partiti e movimenti politici di centrosinistra.

IL PROGRAMMA

Ore 9,30 - Registrazione delegati ed invitati

Inizio ore 10.00 - Insediamento Assemblea e proclamazione del segretario regionale

Ore 10,15 - Intervento introduttivo del Segretario

Ore 10,30 - Interventi, tra glia altri, di Cgil, Cisl, Uil, Cna, Confesercenti, Legacoop, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Confcommercio, Legambiente, Wwf, Confindustria, Italia Nostra, Archeoclub, Libera, Anpi, Arci.

Ore 13 Conclusioni

Sono invitati i segretari dei partiti e movimenti politici di centrosinistra

Ripresa lavori ore 15

Elezione Presidenza dell’Assemblea

Ore 15,30 Dibattito

Ore 17,30 - conclusioni

Ore 17,45 - votazioni finali