BOOM DI TURISTI SUL SANGRO, SPONDE DEL FIUME COME UN AFFOLLATO LIDO BALNEARE

Pubblicazione: 14 agosto 2019 alle ore 11:39

CASTEL DI SANGRO - In questi giorni caratterizzati da un caldo record, con temperature che hanno raggiunto picchi di 40 gradi, proprio in concomitanza con l'inizio del ponte di Ferragosto, l’Alto Sangro è stato preso preso letteralmente d’assalto da migliaia di turisti, soprattutto amanti della natura: in particolare, le sponde del fiume “le spiaggette attrezzate si sono trasformate in un lido affollatissimo, tanto da assomigliare ad una località balneare”.

Lo rende noto il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, che è anche presidente della Provincia dell’Aquila.

"La strategia di puntare sulla risorsa fluviale sta dando i suoi frutti – spiega Caruso -. È importante la tutela delle acque per lo sviluppo del territorio. Ogni anno si registra un notevole incremento di arrivi lungo le sponde ma quest’anno le presenze hanno davvero superato ogni aspettativa. Altro grande successo si è registrato con il parco avventura, recentemente incrementato con nuovi percorsi emozionanti ma anche per i bambini", conclude.