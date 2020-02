''BELLA CIAO'' IN CLASSE, D'ANGELO, ''SOLIDARIETA' DA MOLTI GENITORI''

Pubblicazione: 08 febbraio 2020 alle ore 15:06

L'AQUILA - Non accennano a placarsi le polemiche scatenate dal consigliere comunale dell'Aquila Daniele D'Angelo, di Benvenuto Presente, lista del sindaco di Fdi, Pierluigi Biondi.

D'Angelo, che ha sollevato un caso in città dopo che un insegnante della scuola media Patini ha fatto ascoltare in classe "Bella ciao", sostiene di ricevere la solidarietà dei genitori, idignati quanto lui perché nell'istituto non è stata la neutralità politica.

E per provarlo pubblica gli screen delle conversazioni su Facebook, censurando i nomi: "La scuola dovrebbe essere neutrale e stimolare il pensiero critico", dice un genitore.

E un altro: "Hai fatto bene! Rilancia chiedendo se il dirigente scolastico per il 10 ha prorammato di parlargli delle Fiobe.. aggiungerei un p....".

"Prima o poi - dice D'Angelo - mi permetteranno di pubblicare anche i nomi".