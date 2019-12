''AIUTATECI A RIEMPIRE LE CIOTOLE'': RACCOLTA ALIMENTARE PER AMICI A 4 ZAMPE IN TUTTO ABRUZZO

Pubblicazione: 02 dicembre 2019 alle ore 21:34

PESCARA - Il Movimento Animalista Abruzzo, in collaborazione con la LE.I.D.A.A.- Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, ha organizzato uno straordinario week end di solidarietà in tutte le quattro province Abruzzesi.

Il cibo donato verrà destinatoad aiutare le persone in stato di momentanea difficoltà a mantenere i propri compagni a quattro zampe, e a quei cittadini che generosamente si prodigano in aiuto dei randagi e delle colonie feline unicamente con mezzi propri.

"Sono certa - afferma Norma Di Pentima, responsabile per la provincia di Pescara del movimento creato dall’ onorevole Michela Vittoria Brambilla - che, nel fare acquisti per sé o per i propri piccoli amici, i clienti del punto vendita dove si svolge la nostra raccolta non dimenticheranno i cani, i gatti e in generale tutti gli altri animali domestici che non hanno la fortuna di vivere in una famiglia, o che ne hanno già una che pur amandoli non può adeguatamente provvedere a loro perché in condizioni di momentanea difficoltà economica".

La sezione di Pescara del Movimento Animalista sarà presente sabato 7 dicembre, dalle 9 alle 20, presso il Pet Store Conad di via Elettra 26 (zona stadio).

A San Giovanni Teatino, presso Arcaplanet, sabato dalle 9,30 alle 19.

A Francavilla al Mare, presso Iperzoo, sabato dalle 9 alle 13,30 e dalle 15 alle 20,30;

A Teramo, presso Arcaplanet, sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30; e presso il Supermercato Sì con te, sabato dalle 8,30 alle 20,30 e domenica dalle 9 alle 13;

A Sulmona, presso il centro commerciale Il Nuovo Borgo, sabato dalle 10 alle 12 e domenica dalle 9 alle 13.