''ACTION 2018'': CORSI GRATUITI SUI MESTIERI DEL CINEMA

AL TEATRO NOBELPERLAPACE DI SAN DEMETRIO

Pubblicazione: 16 aprile 2018 alle ore 16:51

SAN DEMETRIO NE' VESTINI - Un'opportunità formativa e professionalizzante totalmente gratuita per i ragazzi e le ragazze del territorio. E' Action 2018, un progetto per il secondo anno consecutivo lanciato da Arti e Spettacolo dell'Aquila, che organizza corsi di perfezionamento e specializzazione nelle arti e mestieri del cinema.

Arti e Spettacolo, in partenariato con Angelika Vision, ha infatti vinto per il secondo anno consecutivo il bando Siae "Sillumina - Copia privata per i giovani, per la cultura", con il progetto "Action - Corsi di perfezionamento e specializzazione nelle arti e mestieri del cinema".

Il progetto, diretto da Giancarlo Gentilucci, verrà realizzato nel teatro Nobelperlapace di San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila) e risponde al bisogno formare figure specialistiche nei mestieri del cinema e del video. Prevede attività laboratoriali volte ad avviare alla professione giovani abruzzesi che possano diventare punto di riferimento per le produzioni che scelgono l’Abruzzo come location dei loro film. I corsi sono rivolti ai giovani abruzzesi under 35 e si svolgeranno nell'arco di 126 ore distribuite nei fine settimana, dal 5 maggio al 15 luglio 2018, e dall'1 al 9 settembre 2018. E' possibile inoltrare la domanda di partecipazione scaricando il bando su artiespettacolo.org, entro il 21 aprile.

Il modulo principale (Reparti) prevede un percorso formativo articolato in diversi corsi teorico-pratici condotti da professionisti, sui seguenti comparti del cinema: sceneggiatura (Mauro Casiraghi), story board (Giuseppe Tandoi), operatore di ripresa e montaggio (Enzo Francesco Testa), fonica (Alessandro Palmerini), regia (Giancarlo Gentilucci e Domenico Onorato), direzione della fotografia (Claudio Zamarion).

I corsi si concluderanno con la realizzazione di un cortometraggio.

I corsi sono a titolo gratuito e aperti ad un numero massimo di 18 partecipanti di età compresa fra i 18 e i 35 anni.

Per garantire una corretta gestione della didattica e per il rispetto di tutti i partecipanti alle lezioni i corsi prevedono l’obbligo di frequenza, sono ammesse fino ad un massimo di 20% di ore (pari a 4 lezioni) di assenza pena l'esclusione dai corsi.