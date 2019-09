'ABRUZZO STARS AND STRIPES', STORIE DI EMIGRAZIONE, PRESENTAZIONE DEI DUE VOLUMI A MANOPPELLO SABATO

Pubblicazione: 27 settembre 2019 alle ore 10:49

MANOPPELLO - Sabato 28 settembre, alle 10.30, nel Centro Studi Marcinelle di via Roma a Manoppello, presentazione di 'Abruzzo Stars & Stripes', volume 1 e 2. La presentazione è organizzata dall'associazione "Marcinelle, per non dimenticare".

Interverranno gli autori, Generoso D'Agnese e Geremia Mancini, e il presidente dell'associazione Davide Castellucci.

Sarà presente anche l'editore di Ricerche & Redazioni, Giacinto Damiani.

Gli autori ripercorreranno le vite di alcuni abruzzesi emigrati negli Stati Uniti e protagonisti di storie di successo umano e professionale.

"Le testimonianze di chi, spesso, viaggia con passaporto a stelle e strisce, ma non rinuncia alle sue origini. Un'opportunità per conoscere le storie di decine di corregionali che vivono il presente attingendo a radici intrise di sacrificio e testardaggine".

Geremia Mancini da anni porta avanti un meticoloso lavoro di ricostruzione e divulgazione di storie di abruzzesi che, per scelta o necessità, in passato abbandonarono la terra d'origine.