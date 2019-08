OPERAZIONE ''STAZIONI SICURE'' ABRUZZO, 345 PERSONE IDENTIFICATE

Pubblicazione: 30 agosto 2019 alle ore 12:38

ROMA - È di 8.049 identificati, 2.790 bagagli controllati, 5 arrestati, 57 indagati e 94 sanzioni elevate di cui 33 in materia di sicurezza ferroviaria il bilancio della quinta giornata dell'operazione 'Stazioni Sicure', che ha visto impegnati 1.367 operatori della Polizia Ferroviaria in 457 stazioni ferroviarie.

Le attività, mirate al controllo di bagagli e passeggeri in considerazione del fisiologico aumento dei flussi nel periodo estivo, sono state supportate anche da unità cinofile nelle stazioni di Milano Centrale, Roma Termini, Bologna Centrale, Napoli Centrale, Pescara, Bari Centrale, Palermo Centrale, Agrigento, Genova Principe, Genova Brignole, Verona Porta Nuova e Bussoleno (Torino).

Le pattuglie si sono avvalse anche di smartphone di ultima generazione per il controllo in tempo reale dei documenti e di metal detector.

In particolare la Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo di Ancona ha identificato 345 persone, controllato 107 bagagli, ispezionato 32 scali ferroviari ispezionati e denunciato una persona in stato di libertà: è questo il bilancio dell’operazione denominata “Stazioni Sicure” messo in campo il 28 agosto.

Nella stazione di Pescara la Polfer si è avvalsa della collaborazione di unità cinofile della Polizia di Stato.

Gli Agenti hanno utilizzato smartphone di ultima generazione per il controllo in tempo reale dei documenti e metal detector per l’ispezione bagagli sospetti.