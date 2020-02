VECCHIO AUTOBUS ARPA IN GIRO PER LE VIE DI CUBA, VIDEO DIVENTA VIRALE SUI SOCIAL

Pubblicazione: 14 febbraio 2020 alle ore 16:05

L'AQUILA - Un autobus dell'Arpa, ex società di trasporto pubblico abruzzese, si aggira tra le vie di Cuba.

Le immagini sono state riprese da un cellulare e il video ha già fatto il giro del web.

Potrebbe sembrare un fatto insolito, ma in realtà nel 2014 quattro autobus vennero donati dall’associazione Socialcuba e dalla Filt-Cgil di Teramo ad altrettanti Ministeri del governo cubano per trasportare gli studenti di accademie e facoltà, inoltre, vennero donati altri due mezzi dal Lion's Club di Teramo ad una associazione che li portò in Marocco, qualche anno dopo, come ricorda un utente Facebook Francesco Omnibus.

“Con la solidaridad un transporte mejor es posible” (Con la solidarietà un trasporto migliore è possibile), si legge sul retro e sulla fiancata del mezzo.

Il video, postato sulla pagina Facebook "Si scrive Abruzzo, si legge:", è diventato subito virale.